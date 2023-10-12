Глава ГУР Украины Буданов допустил проблемы с помощью Запада в середине 2024 года

Начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов допустил, что с середины следующего года Украина может столкнуться с сокращением объёма военной поддержки со стороны западных стран.
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