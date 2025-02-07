Овечкин в 34-й раз за карьеру в НХЛ забил в 4+ матчах подряд и повторил рекорд Лемье. У Гретцки было 30 таких серий

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Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:3). На счету 39-летнего россиянина стало 40 (26+14) очков в 38 играх в текущем сезоне при полезности «+18».