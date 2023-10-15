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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алимханулы обратился к Токаеву: «Для меня большая честь получить поздравления от президента страны»

Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) выступил с обращением после победы над немцем Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО).

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