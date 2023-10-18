Тульские отделения Почты России предлагают освободить от уплаты налогов

В следующем году отделения Почты России в Тульской области могут освободить от уплаты налогов. Соответствующий законопроект "О льготном налогообложении в 2024 году" на рассмотрение в облдуму внес губернатор Алексей Дюмин.
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