Компания UNIQLO рассматривает возможность возвращения в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, несколько бывших сотрудников получили вопрос о возможном возвращении на прежнее место работы.
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