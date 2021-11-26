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Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом

Снижение числа инфицированных наблюдается в России третью неделю подряд. Таким образом, можно сказать, что страна прошла пик заболеваемост, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

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