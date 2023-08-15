Сергей Козлов, майор, ветеран спецназа ГРУ. Давайте отойдём от официального оптимизма по поводу итогов прошедшего в Петербурге саммита Россия-Африка.
Саммит Россия-Африка: Непарадные итоги
Комментарии
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Николай Юдин
Иксперд однако,
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12 час.
Олег Едаменко
Очень правильный текст
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11 час.
Лариса Поплавская
Да нащи губошлепы неграм уже и алтайский край подписали для ведения там фермерского хозяйства. Вообщем паразит на паразите сидит и делает умный вид сидя на унитазе. противно Нас они не слушают , мы для них быдло на котором они сами наживаются.
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10 час.
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