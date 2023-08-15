Саммит Россия-Африка: Непарадные итоги

Лариса Поплавская

Да нащи губошлепы неграм уже и алтайский край подписали для ведения там фермерского хозяйства. Вообщем паразит на паразите сидит и делает умный вид сидя на унитазе. противно Нас они не слушают , мы для них быдло на котором они сами наживаются.