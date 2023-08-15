БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    ЧУДОВИЩНЫЙ ЭКСПЕР...
  • Лариса Поплавская
    Да нащи  губошлепы неграм уже и алтайский край подписали для ведения там фермерского хозяйства. Вообщем паразит на па...Саммит Россия-Афр...
  • Олег Едаменко
    Очень правильный текстСаммит Россия-Афр...

Саммит Россия-Африка: Непарадные итоги

Саммит Россия-Африка: Непарадные итоги

Сергей Козлов, майор, ветеран спецназа ГРУ.   Давайте отойдём от официального оптимизма по поводу итогов прошедшего в Петербурге саммита Россия-Африка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Юдин
Иксперд однако,
Ответить
12 час.
Олег Едаменко
Очень правильный текст
Ответить
11 час.
Лариса Поплавская
Да нащи  губошлепы неграм уже и алтайский край подписали для ведения там фермерского хозяйства. Вообщем паразит на паразите сидит  и делает умный вид сидя на унитазе. противно Нас они не слушают , мы для них быдло на котором они  сами наживаются.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх