В Смоленской области полицейские провели мероприятие по профилактике хищений двухколесных транспортных средств

В Смоленске в Реадовском парке сотрудники по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по городу Смоленску провели профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение краж велосипедов.
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