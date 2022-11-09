Дезертир из «Азова» показал занимаемые боевиками позиции в жилых домах Мариуполя

Украинский националист из запрещенной в РФ террористической группировки «Азов» Иван Кузнецов, дезертировавший с поля боя, рассказал и показал «РИА Новости», как боевики использовали жилые дома с мирными гражданами в Мариуполе, занимая там позиции.