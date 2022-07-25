25 июля в 13:30 в пресс-центре Общественной службы новостей состоится пресс-конференция: «Скандал в крупнейшей цирковой компании мира» Спикеры: Андрей Шевченко – руководитель коллектива «Цирк на воде»; Яна Шевченко – председатель Союза цирковых деятелей России; Алексей Сарач – народный артист России; Евгений Майхровский – народный артист РСФСР Дан Запашный – заслуженный артист России; Марица Запашная – заслуженная артистка России; Александр Казеко – артист цирка, лауреат фестиваля в Монте-Карло; Алексей Смирнов – артист цирка.