Человек и собака могут «заразить» друг друга сахарным диабетом

Наверняка вы хоть раз слышали такую фразу: «Все питомцы похожи на своих хозяев». Когда собака долго живет с человеком, то она подстраивается под его ритм: столько же двигается, мало или много спит, перенимает какие-то привычки и даже в какой-то степени копирует реакции на различные раздражители.