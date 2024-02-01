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Путин открыл новые медцентры в Донецке и Мариуполе

Путин открыл новые медцентры в Донецке и Мариуполе

Президент России Владимир Путин 31 января в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития новых регионов по видеосвязи открыл протезно-ортопедический центр в Донецке, медцентр в Мариуполе, а также общежитие колледжа в Мелитополе.

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