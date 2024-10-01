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  • Стэйси
    Кому-то это интересно ? Есть новости интереснее«Я тысячу раз изм...
  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...

«Я видел вещи, которые ни один ребенок не должен видеть и делать», — Бибер признался, что не знал, чем обернется его карьера с P. Diddy

«Я видел вещи, которые ни один ребенок не должен видеть и делать», — Бибер признался, что не знал, чем обернется его карьера с P. Diddy

Собирая по крупицам фразы звезд Голливуда, которые могут разоблачить P. Diddy и его страсть к нездоровым увлечениям, люди наткнулись на интервью Джастина Бибера, уклончиво говорившего о том, что и он делал недетские вещи, когда понял, что нужно завоевывать свое место в индустрии.

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