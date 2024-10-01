«Я видел вещи, которые ни один ребенок не должен видеть и делать», — Бибер признался, что не знал, чем обернется его карьера с P. Diddy

Собирая по крупицам фразы звезд Голливуда, которые могут разоблачить P. Diddy и его страсть к нездоровым увлечениям, люди наткнулись на интервью Джастина Бибера, уклончиво говорившего о том, что и он делал недетские вещи, когда понял, что нужно завоевывать свое место в индустрии.