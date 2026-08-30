БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 30 августа, главное: Драпатый пошел в психический «наступ» на Красный Лиман

Сводки СВО, 30 августа, главное: Драпатый пошел в психический «наступ» на Красный Лиман

1648-й день спецоперации. Верхи бандеровцев разгоняют новость о наступлении ВС РФ на Киев Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Армия России освободила Рубежное и Новоандреевку в ДНР, а также установила контроль над населенным пунктом Храповщина в Сумской области.

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