Под Белгородом женщина получила ранение при атаке украинских дронов

Женщина, получившая травму при атаке автомобиля украинскими беспилотниками, самостоятельно обратилась в больницу за помощью, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 3 мая в Telegram-канале.
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