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Об угрозе эпидемии смертельного вируса Марбург заявили в ВОЗ

Об угрозе эпидемии смертельного вируса Марбург заявили в ВОЗ

Смертельный вирус, от которого нет ни лечения, ни вакцины, мог добраться до Европы и угрожает миру. Роспотребнадзор уверяет, что в России ситуация, связанная со вспышкой лихорадки в Руанде, под контролем.

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