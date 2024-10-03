Об угрозе эпидемии смертельного вируса Марбург заявили в ВОЗ

Смертельный вирус, от которого нет ни лечения, ни вакцины, мог добраться до Европы и угрожает миру. Роспотребнадзор уверяет, что в России ситуация, связанная со вспышкой лихорадки в Руанде, под контролем.
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