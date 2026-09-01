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В портовой зоне Усть-Луги в Ленинградской области начался пожар после атаки БПЛА

В портовой зоне Усть-Луги в Ленинградской области начался пожар после атаки БПЛА

 © Владимир Трефилов/РИА Новости В ночь на 1 сентября силы ПВО сбили над Ленинградской областью 44 беспилотника.

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