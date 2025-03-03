Эдриен Броуди триумфально завоевал «Оскар» за роль в «Бруталисте»

Эдриен Броуди удостоился премии «Оскар» как лучший актёр за роль в фильме «Бруталист», сообщает ABC. В борьбе за эту престижную награду ему противостояли Тимоти Шаламе, Колман Доминго, Рэйф Файнс и Себастиан Стэн.
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