Эдриен Броуди триумфально завоевал «Оскар» за роль в «Бруталисте»

Эдриен Броуди удостоился премии «Оскар» как лучший актёр за роль в фильме «Бруталист», сообщает ABC. В борьбе за эту престижную награду ему противостояли Тимоти Шаламе, Колман Доминго, Рэйф Файнс и Себастиан Стэн.