Бургеры в прошлом. Почему зумеры возвращаются к борщу и домашней кухне

Еще недавно бургер считался одним из главных символов современной городской еды. Быстрый перекус, удобный формат, узнаваемый вкус — казалось, что позиции фастфуда будут только укрепляться среди молодых потребителей.
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