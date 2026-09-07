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Бургеры в прошлом. Почему зумеры возвращаются к борщу и домашней кухне

Бургеры в прошлом. Почему зумеры возвращаются к борщу и домашней кухне

Еще недавно бургер считался одним из главных символов современной городской еды. Быстрый перекус, удобный формат, узнаваемый вкус — казалось, что позиции фастфуда будут только укрепляться среди молодых потребителей.

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