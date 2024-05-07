8 мая в 13.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с заместителем председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрием Николаевичем Вороной «Как Запорожье встретит День Победы» Вопросы для обсуждения: Как Запорожская область готовится к празднованию 79-й годовщины Победы? Какие традиции празднования Великой Победы в регионе сохранили и какие возродили? Как живут в Запорожье ветераны Великой Отечественной войны? Какую помощь получают? Что изменилось в жизни региона за прошедшие два года? Чего ждут от назначения нового первого вице-губернатора? Для СМИ! Начало — в 13.