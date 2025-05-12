Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Запрещенная и признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о самороспуске и заявила о переходе к демократическим методам борьбы, пишет ТАСС со ссылкой на курдский телеканал Rudaw.
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