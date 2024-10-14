Брежнев в позитивном тренде

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Как бы к Брежневу не относились, но именно вторая половина его правления привела страну к 90-м. Горбачёв и Ельцин всего лишь порождение брежневской эпохи. Брежнев сибаритствовал, он плевал на мнение народа, иначе хоть как-то усмирил бы разгульный образ жизни своей дочери. Под чутким руководством дорогого Леонида Ильича наверху занимались, за редким исключением", откровенной хренью. Вот название одного документа начала 80-х - "Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР От .... № ... "О ликвидации дефицита корсетно-бюстгальтерных изделий в СССР" .Каково ?