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Актуальные комментарии

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Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Как бы к Брежневу не относились, но именно вторая половина его правления привела страну к 90-м. Горбачёв и Ельцин все...Брежнев в позитив...
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Брежнев в позитивном тренде

Брежнев в позитивном тренде

Россияне с течением времени относятся к Брежневу всё более положительно, рассказал журналисту «Актуальных комментариев» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров 14 октября — в день 60-летия избрания Брежнева Первым секретарём ЦК КПСС и Председателем Бюро ЦК КПСС по РСФСР.

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Комментарии
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tsan tsan
Как бы к Брежневу не относились, но именно вторая половина его правления привела страну к 90-м. Горбачёв и Ельцин всего лишь порождение брежневской эпохи.  Брежнев сибаритствовал, он плевал на мнение народа, иначе хоть как-то усмирил бы разгульный образ жизни своей дочери.  Под чутким руководством дорогого Леонида Ильича наверху занимались, за редким исключением&quot;, откровенной хренью.  Вот название одного документа начала 80-х - &quot;Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР От .... № ...  &quot;О ликвидации дефицита корсетно-бюстгальтерных изделий в СССР&quot; .Каково ?
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