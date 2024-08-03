Больше 20 историй о том, как живут реально богатые люди

Есть люди, которые аж из штанов выпрыгивают, так стараются казаться богатенькими Буратино. Хвастаются мнимым капиталом, кичатся брендовой одеждой (при этом часто покупают подделки), выкладывают в соцсетях миллион фоточек своей «лакшери» жизни.
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