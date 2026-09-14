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Весь мир подсел на сардины: в чём польза тренда и стоит ли есть их каждый день

Весь мир подсел на сардины: в чём польза тренда и стоит ли есть их каждый день

Ещё недавно сардины ассоциировались всего лишь с заначкой на чёрный день. Но за пару лет скромная серебристая рыбка прошла путь до культурного феномена и бьюти-ингредиента, которому приписывают эффект омоложения.

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