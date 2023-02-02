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Экс-подполковник ЛНР Марочко: армии РФ осталось десять километров до полного окружения Артёмовска

Экс-подполковник ЛНР Марочко: армии РФ осталось десять километров до полного окружения Артёмовска

Военный эксперт и подполковник в отставке Андрей Марочко заявил, что российским военным силам осталось пройти порядка десяти километров для окружения Артёмовска.

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