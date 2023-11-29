Комитет Думы одобрил порядок перевода пенснакоплений в долгосрочные сбережения

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки о порядке перевода cумм пенсионных накоплений в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии