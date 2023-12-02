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Царьград

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Корчевников раскритиковал сериал "Слово пацана": "В безбожии поколение развалило и себя, и страну"

Корчевников раскритиковал сериал "Слово пацана": "В безбожии поколение развалило и себя, и страну"

Известный телеведущий не смог остаться в стороне от разговоров вокруг сериала «Слово пацана». Жесткий и бескомпромиссный проект вызвал много негативных отзывов и разговоров о романтизации бандитской культуры.

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