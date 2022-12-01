smi.today

4 101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Это вопрос.  Вообще-то они оттуда мирных в Донецке уже девятый год на куски рвут.  Только детей уже больше двух сотен...«Умники? Так приш...
  • Валентин Воробьев
    🤣👉👈Валерий Газзаев: ...
  • Леонтий Букштейн
    Ой, какая доброта. Непохоже на эту зверскую страну. Аж мороз по коже.  И с чего бы это? Нужно приучать Украину к Польше?В Польше погранич...

В США потребовали отменить обязательную вакцинацию от COVID в армии

В США потребовали отменить обязательную вакцинацию от COVID в армии

Республиканцы в Сенате США заявили, что затянут принятие Закона о разрешении на национальную оборону (NDAA), если сенат не проголосует за отмену требования об обязательной вакцинации от COVID-19 военнослужащих, сообщил 1 декабря телеканал NBC News.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх