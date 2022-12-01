В США потребовали отменить обязательную вакцинацию от COVID в армии

Республиканцы в Сенате США заявили, что затянут принятие Закона о разрешении на национальную оборону (NDAA), если сенат не проголосует за отмену требования об обязательной вакцинации от COVID-19 военнослужащих, сообщил 1 декабря телеканал NBC News.
Республиканцы в Сенате США заявили, что затянут принятие Закона о разрешении на национальную оборону (NDAA), если сенат не проголосует за отмену требования об обязательной вакцинации от COVID-19 военнослужащих, сообщил 1 декабря телеканал NBC News.
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