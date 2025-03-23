Дальнобойные планы: ФРГ рассчитывает на размещение ракет США в 2026 году

В Германии по-прежнему рассчитывают на размещение американских дальнобойных ракет в 2026 году. Это решение, принятое Берлином и Вашингтоном в июле 2024-го, соответствует логике стратегии национальной безопасности от октября 2023 года, заявили «Известиям» в посольстве ФРГ в Москве.