ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

9 подписчиков

Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Учитель об изъятии смартфонов у школьников: «Огромный плюс для нас, минусов не вижу»

Учитель об изъятии смартфонов у школьников: «Огромный плюс для нас, минусов не вижу»

В Госдуме приняли запрет об изъятии гаджетов на время школьных занятий. Польза это или вред – своим мнением поделился с «ФедералПресс» учитель истории и обществознания ОЧУ «Русская школа», автор телеграм-канала «Труд педагога» Виктор Якушев:«С точки зрения поддержания дисциплины, концентрации внимания на уроке, конечно же, отсутствие под рукой гаджета, смартфона, который постоянно отвлекает ребенка играми, сообщениями, мессенджерами, огромный плюс для нас, для учителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх