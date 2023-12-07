Учитель об изъятии смартфонов у школьников: «Огромный плюс для нас, минусов не вижу»

В Госдуме приняли запрет об изъятии гаджетов на время школьных занятий. Польза это или вред – своим мнением поделился с «ФедералПресс» учитель истории и обществознания ОЧУ «Русская школа», автор телеграм-канала «Труд педагога» Виктор Якушев:«С точки зрения поддержания дисциплины, концентрации внимания на уроке, конечно же, отсутствие под рукой гаджета, смартфона, который постоянно отвлекает ребенка играми, сообщениями, мессенджерами, огромный плюс для нас, для учителей.
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