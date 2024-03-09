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Байден оговорился, перепутав дату штурма Капитолия сторонниками Трампа

Байден оговорился, перепутав дату штурма Капитолия сторонниками Трампа

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден оговорился, когда в очередной раз высказывался по поводу попытки штурма Капитолия, предпринятой сторонниками бывшего американского лидера Дональда Трампа в 2021 году.

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