Онищенко: вирус оспы обезьян может начать передаваться воздушно-капельным путем

Вирус оспы обезьян может опасно мутировать и начать передаваться воздушно-капельным путем. Необходимо создать вакцину, заявил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии