Икътисадчы җәй ахырына яшелчә һәм җиләк-җимешкә бәяләр төшүен фаразлый

Россиядә җиләк-җимеш һәм яшелчәләргә бәяләр якындагы ике айда төшәргә мөмкин. РФ Хөкүмәте каршындагы Финанс университетының корпоратив финанслар һәм корпоратив идарә кафедрасы доценты Ольга Борисова шундый фаразларын белдерде, дип хәбәр итә NEWS.
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