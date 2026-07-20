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Икътисадчы җәй ахырына яшелчә һәм җиләк-җимешкә бәяләр төшүен фаразлый

Икътисадчы җәй ахырына яшелчә һәм җиләк-җимешкә бәяләр төшүен фаразлый

Россиядә җиләк-җимеш һәм яшелчәләргә бәяләр якындагы ике айда төшәргә мөмкин. РФ Хөкүмәте каршындагы Финанс университетының корпоратив финанслар һәм корпоратив идарә кафедрасы доценты Ольга Борисова шундый фаразларын белдерде, дип хәбәр итә NEWS.

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