В Самарской области полным ходом идет Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»

В Самарской области сотрудники полиции и общественники в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» проводят профилактические мероприятия с учащимися школ и их родителями.
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