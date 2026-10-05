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Евросоюз намерен заранее урезать аграрные субсидии Украине при вступлении

Евросоюз намерен заранее урезать аграрные субсидии Украине при вступлении

Европейский союз решил заранее ограничить доступ Украины к субсидиям и аграрному рынку при интеграции.

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