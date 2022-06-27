Агентство Bloomberg заявило о наступлении дефолта в России в ночь на 27 июня

В США заявили, что в ночь на 27 июня в России наступил дефолт – впервые с 1998 года. Министерство финансов РФ 27 мая должно было выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в иностранной валюте.