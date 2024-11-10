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Израиль обвинили в использовании голода в качестве оружия против палестинцев

Израиль обвинили в использовании голода в качестве оружия против палестинцев

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини обвинил Израиль в «использовании голода в качестве оружия» против палестинцев.

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