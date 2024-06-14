Секрет прочности Великой Китайской стены - это рис

Ее кирпичи скреплялись липким рисовым раствором. Около 500 г. н.э. клейкий рисовый суп смешивали с гашеной известью, чтобы получить неорганический композитный раствор, который обладал большей прочностью и водостойкостью, чем известковый раствор.