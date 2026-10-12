Привезли на БТР, поселили в келье: самое необычное шоу дуэта Filatov & Karas

Музыканты Дмитрий Филатов и Алексей Осокин, известные по проекту Filatov & Karas, рассказали, как однажды приехали выступать в глухую деревню на бронетранспортере (БТР), но и это было не самой удивительной частью того корпоратива.
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