Доплатите ему ! — МИД России о пьяном в хлам сотруднике посольства США

В соцсеть попало видео непростого пути пьяного сотрудника посольства США. По дороге он извалялся в грязи, упал на проезжую часть, врезался в столб, полежал на асфальте, а также чудом чуть не попал под машину.
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