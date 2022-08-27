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Доплатите ему ! — МИД России о пьяном в хлам сотруднике посольства США

Доплатите ему ! — МИД России о пьяном в хлам сотруднике посольства США

 В соцсеть попало видео непростого пути пьяного сотрудника посольства США. По дороге он извалялся в грязи, упал на проезжую часть, врезался в столб, полежал на асфальте, а также чудом чуть не попал под машину.

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