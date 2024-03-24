ФОТО: ВЕДЯШКИН СЕРГЕЙ АГН "МОСКВА" "БОМБА" НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ: УДАР ПО ПУТИНУ ПРИГОТОВИЛИ В НЕОЖИДАННОМ МЕСТЕ В Москве опять предлагают вынести тело Ленина из мавзолея.
В Москве опять предлагают вынести тело Ленина из мавзолея.
Комментарии
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Лебедев Андрей Юрьевич
Дураки, Ленин это не тело, а музейный экспонат. А музеи грабить _нехорошо.
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11 час.
Неизвестно Неизвестно
Ленин наше народное достояние, наше великое прошлое
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10 час.
Gheorghii Petraki
Эти идиотские идеи продвигают только те кто хотят дестабилизации и разрушение страны. Враги России.
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9 час.
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