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Татар-информ

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Фарид Мухаметшин переизбран главой движения «Татарстан – новый век»

Фарид Мухаметшин переизбран главой движения «Татарстан – новый век»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ В Казани состоялся XI отчетно-выборный съезд Республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр».

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