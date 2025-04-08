Операторы FPV-дронов уничтожили "Бабу Ягу" и гранатомет МК-19 под Работино

Минобороны РФ Операторы ударных дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили тяжелый беспилотник типа "Баба Яга", американский гранатомет МК-19 и легкобронированную технику ВСУ в Запорожской области.
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