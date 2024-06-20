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Крымская газета

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Ломая стереотипы Запада: Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Ломая стереотипы Запада: Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Во время официального визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику президент Владимир Путин подписал со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР.

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