Ломая стереотипы Запада: Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Во время официального визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику президент Владимир Путин подписал со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР.
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