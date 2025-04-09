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Царьград

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Про Киркорова писать тошно. Но он снова и снова даёт поводы

Про Киркорова писать тошно. Но он снова и снова даёт поводы

Про Филиппа Киркорова писать уже становится тошно. Однако он снова и снова даёт поводы поговорить о проблемах России.

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Амара Карпова
&quot;Ты выбрался из грязи в князи, Но быстро князем становясь... Не позабудь, чтобы не сглазить... Не вечны князи, вечна грязь...&quot; (Омар Хайям)
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