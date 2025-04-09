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Лента новостей Крыма

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Антон Кравец: В ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с уважением и признательностью к подвигам и самоотверженности ветеранов, указом Президента Российской Федер

Антон Кравец: В ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с уважением и признательностью к подвигам и самоотверженности ветеранов, указом Президента Российской Федер

В ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с уважением и признательностью к подвигам и самоотверженности ветеранов, указом Президента Российской Федерации Владимира Путина была учреждена юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

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