Бастрыкин взял на контроль расследование дела о массовом заболевании детей пневмонией в уральском лагере

Более десятка детей попали в больницу с высокой температурой после отдыха в лагере "Красная горка".Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал проверить сообщение в СМИ о массовом заболевании детей в лагере "Красная горка", который находится в Каменске-Уральском.