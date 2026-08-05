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Дмитриев посоветовал Европе брать пример с российской миграционной политики

Дмитриев посоветовал Европе брать пример с российской миграционной политики

Европейский союз (ЕС) и Великобритания должны поучиться у России миграционной политике. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на странице в соцсети X.

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