Дмитриев посоветовал Европе брать пример с российской миграционной политики

Европейский союз (ЕС) и Великобритания должны поучиться у России миграционной политике. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на странице в соцсети X.