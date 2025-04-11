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FinFax - Новости банков и вкладов

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Почему важно проверять свои банковские вклады прямо сейчас

Почему важно проверять свои банковские вклады прямо сейчас

Проверьте ваши вложения! Если срок истек, средства могут быть переведены под 0,1% годовых.Если по вкладу завершился срок, а вы не вывели средства, банк либо продлит вклад автоматически (при активной опции автопролонгации), либо переведет деньги на счет «до востребования» с минимальной ставкой (0,01–0,1% годовых).

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