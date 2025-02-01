Петербуржцев зовут на «Лыжню России»

В соревнованиях могут принять участие и взрослые, и дети На территории спортивного комплекса «Игора Драйв» в Ленобласти 8 февраля пройдет одно из самых масштабных спортивных событий региона — «Лыжня России».
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